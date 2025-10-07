Липчане могут придумать слоган и визуальный образ местного туризма

Центр туризма «Липецкая Земля» объявляет конкурс на создание фирменного персонажа и слогана региона. Для участия нужно придумать визуальный образ персонажа (эскиз), который станет символом Липецкой области и её туристических объектов. Также предлагается подобрать крутой слоган, передающий дух липецкого края.

Предложения будут оцениваться по критериям: оригинальность и узнаваемость; связь с природой, историей и туризмом Липецкой области; креативность и запоминаемость. В качестве призов победители получат умную колонку «Алиса», беспроводные наушники, мощный повербанк – за первое, второе и третье места соответственно. Работы принимаются до 31 октября на электронную почту MishinaEvS@admlr.lipetsk.ru. Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении. Итоги подведут 10 ноября в соцсетях «Липецкая Земля».

«Турпоток в Липецкую область растет год от года. У нас неплохо развивается инфраструктура гостеприимства. Создание слогана и визуального персонажа станет вкладом в узнаваемость нашего региона среди путешественников», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.