Липчане могут принять участие в акции «Стимул мечты – это сам ты!»

С 26 июня по 10 июля 2026 года Федеральное агентство по делам молодёжи проводит Всероссийскую акцию и конкурс «Стимул мечты – это сам ты!», приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Мероприятие реализуется в рамках исполнения Межведомственного плана Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

К участию приглашаются граждане РФ от 18 до 35 лет. Для этого необходимо в личном аккаунте во «ВКонтакте» разместить пост, сторис или короткий видеоролик, которые показывают авторскую точку зрения о стимулах в жизни, предлагают позитивную альтернативу потреблению наркотических средств или содержат призыв отказаться от употребления и распространения психоактивных веществ.

Для участия в конкурсе нужно подготовить конкурсную работу – видеоролик, демонстрирующий позитивный жизненный стимул или призыв к здоровому образу жизни, опубликовать материал на личной странице во «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2026 и #ПротивНаркотиков2026, а затем загрузить ролик на «Яндекс Диск». После этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе «Молодёжь России» на сайте myrosmol.ru и подать заявку на участие до 10 июля 2026 года, прикрепив ссылки на видео.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее не раз подчеркивал, что вовлечение молодёжи в профилактику социальных проблем через акцентирование внимания на позитивном личном опыте дает хорошие результаты. «В регионе накоплен большой опыт организации общественно полезных, просветительских и досуговых активностей для молодого поколения», – отмечает глава региона. С 26 июня по 10 июля 2026 года Федеральное агентство по делам молодёжи проводит Всероссийскую акцию и конкурс «Стимул мечты – это сам ты!», приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Мероприятие реализуется в рамках исполнения Межведомственного плана Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

К участию приглашаются граждане РФ от 18 до 35 лет. Для этого необходимо в личном аккаунте во «ВКонтакте» разместить пост, сторис или короткий видеоролик, которые показывают авторскую точку зрения о стимулах в жизни, предлагают позитивную альтернативу потреблению наркотических средств или содержат призыв отказаться от употребления и распространения психоактивных веществ.

Для участия в конкурсе нужно подготовить конкурсную работу – видеоролик, демонстрирующий позитивный жизненный стимул или призыв к здоровому образу жизни, опубликовать материал на личной странице во «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2026 и #ПротивНаркотиков2026, а затем загрузить ролик на «Яндекс Диск». После этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе «Молодёжь России» на сайте myrosmol.ru и подать заявку на участие до 10 июля 2026 года, прикрепив ссылки на видео.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее не раз подчеркивал, что вовлечение молодёжи в профилактику социальных проблем через акцентирование внимания на позитивном личном опыте дает хорошие результаты. «В регионе накоплен большой опыт организации общественно полезных, просветительских и досуговых активностей для молодого поколения», – отмечает глава региона.