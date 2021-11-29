II Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-ДИКТАНТ» проводится в стране с 18 ноября по 11 декабря, в котором могут принять участие в том числе и жители Липецкой области старше 12 лет, желающие проверить знания в вопросах энергоэффективности, экологии и применения современных энергосберегающих технологий. Инициатива проведения принадлежит государственной корпорации – Фонду содействия реформированию ЖКХ, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства региона.

Всероссийское интеллектуальное состязание «Е-ДИКТАНТ» проходит в онлайн-формате на официальном сайте www.energydict.ru и включает вопросы и задачи по темам, связанным с экономией тепла, воды, электроэнергии, применением передовых энергоэффективных технологий как в своей квартире, так и в многоквартирных домах. Первый отборочный тур будет продлится до 7 декабря. Правильно ответившие на половину конкурсных вопросов получат право принять участие в финальном туре, который будет проводиться 11 декабря на официальном сайте в режиме реального времени.

«Переход на новые энергоэффективные технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Победителями станут первые 115 человек, набравшие наибольшее количество баллов в ходе диктанта. Им будут вручены специальные дипломы и ценные призы от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.