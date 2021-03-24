Принять участие в доброй экологической акции могут все желающие липчане. Проект одновременно экологический и социальный. Нужно сдать пластик на переработку. Вырученные средства направят на помощь детям.

Есть важное условие – принимаются не все пластиковые изделия, сдавать необходимо чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), а также колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок. Принести собранный пластик можно в Городской дворец молодёжи «Октябрь». Пакеты следует оставить на вахте или отнести в кабинет методического отдела на втором этаже.

«Уже сейчас собрано около нескольких десятков килограммов крышек. Активнее всего участвуют образовательные учреждения – школа №70, гимназия №64, гимназия №12, школа №33, Липецкий металлургический колледж, Липецкий политехнический колледж. Мы призываем всех неравнодушных липчан присоединиться к нашему доброму делу», – отметила директор городского дворца молодёжи «Октябрь» Дарья Самойлова.

Собранный пластик при содействии компании по переработке вторсырья «ПолиПласт» получит вторую жизнь, а на средства, полученные от сдачи ПЭТа, для воспитанников Елецкого специализированного дома ребёнка закупят вещи первой необходимости и сладости. Один килограмм пластика компания-переработчик оценивает в 20 рублей. Экологическая акция продлится до 15 мая.