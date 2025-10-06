Липчане могут принять участие в фестивале «Родина Героев» в Ельце

В Липецкой области открыт прием заявок на фестиваль военно-патриотического творчества «Родина Героев-2025». Основные мероприятия пройдут в Ельце с 8 по 10 декабря и будут приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 84-й годовщине Елецкой наступательной операции.

Ключевым событием фестиваля станет конкурс творческих работ. К участию приглашаются средства массовой информации, юридические и физические лица. Для молодых авторов предусмотрена отдельная номинация. Подать заявку и познакомиться с Положением о конкурсе можно на официальном сайте фестиваля. Фестиваль станет площадкой для творчества и сохранения исторической памяти, где каждый участник сможет выразить своё отношение к героическому прошлому и настоящему России.

«Город воинской славы Елец – прекрасное место для проведения такого фестиваля. Здесь, где в 1941-м году решалась судьба страны, сегодня вновь звучат голоса, прославляющие доблесть и отвагу. Это наш долг и наша честь – хранить и передавать эстафету памяти», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.