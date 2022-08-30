Завершается регистрация на V Всероссийский форум «#МыВместе #МолодыДушой». Он пройдёт с 1 по 4 октября 2022 года в Ростове-на-Дону, Форум объединит 500 активных представителей «серебряного» волонтерства, региональные органы власти, а также профессиональных спикеров и экспертов в сфере «серебряного» добровольчества. Мероприятие пройдет в очном формате и будет состоять из семи треков, посвященных направлениям добровольчества:

— Социальное добровольчество. Участники посетят приюты для бездомных животных, детские дома и окажут pro bono помощь другим медицинским и социальным учреждениям региона, например, ветеранским организациям, входящим в Тюменский областной совет ветеранов войны и труда.

— Онлайн-добровольчество. Участники форума пройдут обучение по основам работы с различными компьютерными программами, сайтом Федеральной службы государственной статистики, посетят мастер-классы о безопасности интернете, а также узнают о том, как распознать мошенников по телефону и в социальных сетях.

— Медиадобровольчество. Участники посетят мастер-классы фотографирования, видеосъемки, монтажа, работы с приложениями в телефоне, пообщаются с научными блогерами (Wylsacom, Александр Мешков), а также изучат методы развития личных аккаунтов в рамках проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия – страна возможностей».

— Медицинское добровольчество. Участникам будет представлена программа от движения «Волонтеры-медики». Они узнают, как выявлять инсульт, онкологию и другие заболевания, что такое донорство костного мозга и как вести здоровый образ жизни). В рамках секции пройдут занятия йогой, а также практическое обучение психологии через арт-терапию.

Культурное добровольчество. Для участников будет организовано обучение прикладному искусству, визажу (макияж для своего возраста), формированию стиля, искусству позинга, после чего они примут участие в показе моды и фотосессиях.

Экологическое добровольчество. Участники увидят экоролики от государственной корпорации «Росатом», посетят мастер-классы волонтеров-экологов Общественного движения «Делай», а также обучатся кулинарии через призму фудшеринга в формате открытой студии или иммерсивного спектакля.

Событийное добровольчество. Программа трека будет посвящена XXXII Всемирным студенческим играм 2023 года в городе Екатеринбурге и предоставит уникальные TED-лекции по набору волонтеров на спортивные события до 2025 года, мастер-классы от РУСАДА-центр, выставку от партнеров форума.

Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в единой информационной системе DOBRO.RU и подать заявку по ссылке.. Регистрация проходит в период с 28 июля 2022 года по 5 сентября 2022 года.

«Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для реализации своего потенциала», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.