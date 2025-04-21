Липчане могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Он проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Затем эксперты отберут топ-100 из них. Самые сильные предложения будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Как отметили в АСИ, за прошедшие годы интерес к Форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом. За эти годы получено почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В 2024 году на форум от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам Агентства и отвечающим национальным целям развития РФ до 2030 года. Первое – Национальная социальная инициатива (НСИ). Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие. Обе нацелены на улучшение качества жизни людей. Второе – Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика. Третье – Национальная технологическая инициатива (НТИ). Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Четвертое – Национальная кадровая инициатива (НКИ). Тут фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Пятое – Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.

В этом году подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Финальной точкой станет очный двухдневный Форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На Форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – демонстрация 10 из них руководству страны.

«Липчане активно участвуют в форуме «Сильные идеи для нового времени» уже несколько лет. В числе успешных отмеченных проектов – центр психологической помощи подросткам «Беседка» и опыт восстановления усадеб предпринимателями на примере усадьбы «Скорняково-Архангельское». Уверен, жители региона смогут предложить еще не одну полезную инициативу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.