Липчане могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Жители Липецкой области могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября открывается прием заявок на очередной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Ежегодно фонд, созданный по инициативе Президента России, оказывает поддержку проектам в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Проекты на конкурс принимаются по 12 тематическим направлениям. Среди них — «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Молодые лидеры», «Культурный код» и другие. Полный перечень направлений доступен на официальном сайте фонда.

Участвовать могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения (кроме казенных), индивидуальные предприниматели. Подать заявку на конкурс необходимо через личный кабинет на официальном портале фонда.

У Липецкой области уже есть успешный опыт участия в этом конкурсе. В 2024 году фонд поддержал 14 проектов региона на общую сумму свыше 19 млн рублей. Победителями стали инициативы по проведению фестивалей, созданию музейных экспозиций, образовательные и наставнические проекты в сфере культуры.

Министерство культуры Липецкой области призывает творческие коллективы, предпринимателей и некоммерческие организации активно участвовать в грантовой кампании и подавать заявки.