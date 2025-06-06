Липчане могут принять участие в командной эстафете в Липецком триатлоне

Масштабный спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113» пройдет в областном центре 9 и 10 августа 2025 года. Липчан и гостей города ждут два дня испытаний. Все желающие могут принять участие в триатлоне в командном формате. Командная эстафета – идеальное решение для спортсменов с разным уровнем подготовки и предпочтениями. Каждый участник команды (в составе 3 человек) отвечает за один из этапов соревнования: плавание, велогонку или бег.

Организаторы подготовили две дистанции: Триатлон 113, который включает в себя плавание 1,9 км на открытой воде, велосипедный заезд 90 км и забег 21,1 км и Спринт – это плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км. Их можно выбрать и для индивидуальной, и командной гонки. Также запланирована Семейная беговая эстафета для семей от трех человек.

Трассы пройдут по центральным улицам города, набор высоты на одном круге составит 181 м. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации. Триатлон – один из самых сложных видов спорта. Он требует выносливости и силы, а работа в команде добавляет еще больше энтузиазма. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.