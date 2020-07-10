Липчане могут принять участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ»

Жители Липецкой области могут продемонстрировать свои знания в области атомных технологий и поучаствовать в конкурсе «АТОМ РЯДОМ». Он организован Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и пройдет во всех регионах страны с 6 июля по 20 августа 2020 года.

Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирного атома» — атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу. Делегации победителей от каждого из 85 регионов РФ пригласят в гости в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.

Принять участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ» смогут те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого нужно снять видео на тему «мирного атома» и заполнить анкету на сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео на конкурс можно с 6 июля по 3 августа 2020 года.

Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона страны — выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.

Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения, а также блогеры. Проект не только подчеркнет важность атомных технологий в повседневной жизни, но и выявит тех людей, которые видят это, знают и готовы поделиться своим знанием, отмечает генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Прошедшие десятилетия ознаменовались достижением целей, которые вывели Россию в число лидеров по развитию атомных технологий не только военного, но и мирного назначения. Это и ядерный щит, благодаря которому стране были обеспечены 75 лет мира, и единственный в мире атомный ледокольный флот, и опережающее время развитие технологий на основе термоядерного синтеза. Но, прежде чем совершить прорыв на мировых рынках и навсегда изменить привычные сферы жизни, уникальные технологические разработки прошли апробацию в обстановке строгой секретности в закрытых для большинства жителей страны атомных городах. Именно здесь ведущие ученые и инженеры пишут страницы атомной истории страны. Отмечая юбилей промышленности, Госкорпорация «Росатом» приоткроет завесу тайны для тех, кто интересуется атомной сферой.

«Этот конкурс – прекрасная возможность узнать больше об истории нашей страны, об истории атомной промышленности, познакомиться с разработками ученых. и представить собственный взгляд на достижения атомной промышленности», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.