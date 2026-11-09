Липчане могут принять участие в конкурсе «Доброволец года»

В Липецкой области начался приём заявок на ежегодный публичный конкурс «Доброволец года». Жители региона, волонтёрские объединения и организации могут представить свои достижения в сфере добровольчества и благотворительности. Заявки принимаются до 13 ноября 2026 года.Конкурс проводится с 2009 года и направлен на поддержку активных жителей региона, развитие добровольческого движения и поощрение лучших социальных инициатив.

Участвовать могут жители Липецкой области старше 14 лет, волонтёрские объединения, некоммерческие организации, образовательные учреждения, представители бизнеса и инициативные группы. В этом году победителей определят в шести номинациях: «Добрая команда» — для школьных, студенческих и других волонтёрских объединений; «МЫВМЕСТЕ» — для участников инициатив по поддержке военнослужащих, их семей, вынужденных переселенцев и жителей новых регионов; «Наставник года» — для руководителей и наставников добровольческих объединений; «Бизнес» — для компаний, развивающих корпоративное волонтёрство; «Доброволец года» — для участников трёх возрастных категорий: от 14 до 17 лет, от 18 до 49 лет и старше 50 лет; «Герои нашего времени» — для добровольцев, помогающих пострадавшим регионам, и людей, совершивших героические поступки.

«Добровольчество способствует сплочению общества. А лидеры движения вдохновляют людей на бескорыстные дела. Конкурс – это возможность поблагодарить наших волонтеров и коллективы за их вклад в решение социальных задач», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф и направить заявку с информацией о своей деятельности и достижениях за 2026 год на электронную почту dobro_48_omo@mail.ru с пометкой «Доброволец года». Итоги конкурса подведут до 27 ноября. Имена победителей опубликуют в сообществе «Добровольцы Липецкой области» во «ВКонтакте». Торжественная церемония награждения состоится в декабре. Организатор конкурса — областной «Центр молодёжи» при поддержке министерства молодёжной политики Липецкой области.

Подробные условия участия и формы заявок представлены в Положении о конкурсе.