В Липецкой области стартовал прием заявок на конкурс финансовых комиксов «Финансовый микс». Его организует липецкое отделение Банка России при поддержке регионального центра финансовой грамотности, областной универсальной научной библиотеки, детской школы искусств № 4 имени М.А. Балакирева г. Липецка и редакции липецкого городского еженедельника «Первый номер».

Все желающие от 10 до 35 лет могут нарисовать комикс на одну из тем: — карманные деньги: копить или тратить; семейный бюджет: доходы и расходы; с деньгами на «ты», или Зачем быть финансово грамотным? — личный финансовый план; Путь к достижению цели. — как уберечь себя и близких от финансовых мошеннико; что делать, если ваши права нарушены; как оплатить покупки по QR-коду. Работы должны занять от 2 до 4 листов формата А4 или А3. Количество картинок на листе — от 4 до 8. Скан-копии комиксов в формате pdf нужно направить до 15 октября 2024 года на электронный адрес: skopilka-tsfo@mail.ru. Итоги конкурса будут озвучены в ноябре на торжественном мероприятии в научной библиотеке. Подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе или по телефону: 8 (4742) 42-08-08.

«Финансовая грамотность – одна из основ общественного взаимодействия, на которой строятся деловые отношения, семейный бюджет, планирование будущего. Очень важно, чтобы азы обращения с деньгами дети понимали с детства и с возрастам накапливали эти знания», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.