Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны. Жители Липецкой области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года. Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чтобы талантливых, современно мыслящих и креативных сотрудников отрасли туризма становилось как можно больше, в 2019 году президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила проект «Мастера гостеприимства». Его главная цель – поиск и поддержка профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства и заинтересованной молодежи, кадровое обеспечение туристической отрасли.

За годы реализации кадровый конкурс масштабировался в крупнейший туристический проект страны с разными направлениями развития участников и огромным сообществом специалистов индустрии гостеприимства.

«Одним из самых добрых, душевных и востребованных проектов на платформе «Россия – страна возможностей» является конкурс «Мастера гостеприимства», ведь он объединяет людей, вкладывающих силы и душу в развитие регионов нашей страны. Недавно проект отметил свой четвертый день рождения, а сегодня мы запустили четвертый сезон конкурса, в котором откроются два направления: для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. Участники смогут получить денежный грант, личное карьерное продюсирование, поддержку проекта и возможность поработать с опытным наставником. Отдельные возможности заявить о себе, презентовать свои социальные проекты, пройти профильные стажировки получит молодежь», – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

За три сезона заявки на главный туристический конкурс страны «Мастера гостеприимства» подали заявки 214 жителей Липецкой области, три человека стали финалистами и два объявлены победителями.

В качестве наставников и экспертов к проекту присоединились более 400 лидеров индустрии– руководителей профильных организаций, представителей органов власти и институтов развития и некоммерческих структур. Они продвигают участников на отраслевых и бизнес-событиях, предоставляют возможности для развития кадров, помогая выстраивать горизонтальные и вертикальные связи. Более 95 компаний-партнеров поддерживают участников в реализации туристических идей, среди них – Образовательный центр «Сириус», Русское географическое общество, Российский союз туриндустрии, инновационный центр «Сколково», Росзаповедцентр и другие.

Запущена Академия мастеров гостеприимства: в течение года для россиян проводится серия открытых деловых программ с лидерами индустрии, бесплатных образовательных вебинаров, запущена школа акторов туриндустрии «Мастер-кемп»для специалистов нишевых аудиторий индустрии. Бесплатно неравнодушным жителям страны предлагается пройти курсы повышения квалификации и программы магистратуры, разработанные с ведущими вузами и университетами развития страны.

Вместе с Кадровым агентством платформы «Россия – страна возможностей» проект реализует программу рекрутинга, обеспечивая туристическую отрасль профессиональными кадрами. В базе мастеров более 2,5 тысяч резюме представителей индустрии из разных регионов страны, прошедших в проекте оценку управленческих навыков и деловых компетенций. Компании и регионы могут обратиться за кадрами к мастерам совершенно бесплатно, заполнив заявку на сайте проекта, а участники, пройдя конкурсные испытания, стать сотрудниками ведущих отраслевых компаний страны.

Проект включает четыре направления: сообщество, образование, специальные продукты и конкурс. На сайте welcomecup.rsv.ru можно подробнее ознакомиться с каждым, подать заявку и стать частью большого душевного сообщества мастеров. Возраст участников от 18 лет.

«У Липецкой области большой туристический потенциал: много красивых природных локаций, значимых исторических объектов. Что немаловажно – удобное расположение региона и хорошая транспортная доступность. Кроме того, в последние годы многое делается для создания удобной инфраструктуры – строятся дороги, отели, сеть точек питания и тому подобное. Особенно радует, что липчане активно и творчески походят к разработке маршрутов, проведению различных фестивалей и прочих событий развлекательного и познавательного характера», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.