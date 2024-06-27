Сегодня, 26 июня, стартует акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, «Стимул мечты — это сам ты!» и одноименный конкурс видеороликов. Присоединиться к акции могут граждане России от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 3 июля описать собственный стимул жизни, предложить позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призвать к отказу от употребления и распространения наркотических веществ. Текст или небольшой видеоролик следует разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2024 #ПротивНаркотиков2024.

Чтобы принять участие в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!», участники должны не только опубликовать видеоролик «ВКонтакте» с вышеупомянутыми хештегами, но и разместить его в облачном сервисе «Яндекс.Диск», а также зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и до 10 июля отправить заявку научастие в конкурсе. Продолжительность ролика – от 30 секунд до трех минут, разрешение – 1280х720. Результаты конкурса объявят до 30 октября. Три победителя и семь призёров получат ценные призы.

«Хорошее решение – привлечь молодежь к профилактике острых социальных проблем путем акцентирования внимания на позитивном личном опыте. Уверен, липчане примут участие и в акции, и в конкурсе, потому что в нашем регионе много примеров того, как занять молодое поколение общественно полезными, интересными, просветительскими активностями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.