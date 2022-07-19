Конкурс Национальной премии в области передовых промышленных и цифровых технологий «Приоритет-2022», в котором могут принять участие и представители Липецкой области, проходит при поддержке Минпромторга и Минцифры России, Государственной Думы РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», отраслевых ассоциаций.

Впервые премия вручалась в 2015 году, когда была поставлена задача создать постоянную площадку для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в сфере импортозамещения, обеспечить им высокий медийный охват и общественный интерес. Премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Ее лауреатами стали более 300 компаний.

Принять участие в проекте могут и организации-разработчики передовых технологий, и предприятия, внедрившие их, и компании и агентства, достигшие успехов в их продвижении. Компании могут продемонстрировать свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации и цифровизации производства и его эффективности на практике. Более подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте «Приоритет 2022».