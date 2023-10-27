Начался прием заявок на IV Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». До 1 апреля 2024 года участники со всего мира вне зависимости от возраста могут прислать свои творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды на сайт www.экологияделокаждого.рф.

Сроки изменены, чтобы у призеров, победителей и лауреатов проекта была возможность получить преференции при поступлении в вузы. В частности, участники проекта прошлых сезонов воспользовались дополнительными баллами при поступлении в НИУ «Высшая школа экономики», РУДН, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. Идут переговоры о подобных соглашениях и с другими вузами.

Важно отметить, что работы и идеи в номинациях «Экопроект» и «Поколение будущего» могут иметь практическое применение и в последующем дают призерам и победителям наибольшие преференции. Также в число самых трудоемких номинаций входит «Экомультфильм», где участникам предлагается создать анимационный ролик на тему экологии. Остальные номинации, в основном, носят творческий характер и позволяют стать участниками Премии с рисунком, фотографией, с исполнением песни, танца, стихотворения или показательным спортивным номером в поддержку экологии.

«Просветительская работа в сфере экологии – это важный аспект воспитания будущих поколений. Год назад от Липецкой области было подано около 400 работ на этот престижный экологический конкурс. На третий сезон липчане подали уже почти 700 индивидуальных и коллективных заявок. Видеть осознанное отношение к своей природе, окружающему миру очень отрадно», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Итоги четвертого сезона будут подведены в следующем году. Итоги уходящего третьего сезона Премии объявят 22 ноября 2023 года в ходе конференции в МИА «Россия сегодня», которая будет транслироваться онлайн.

«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.