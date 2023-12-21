Стартовал прием заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Рассказать свою историю и стать номинантом можно до 19 января 2024 года включительно. Премия организована президентской платформой «Россия – страна возможностей» и призвана выявить и поддержать тех жителей, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

«Жители Липецкой области активно принимают участие в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Молодым людям нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». В ней приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, член Наблюдательных советов конкурсов «Лидеры России» и «Это у нас семейное» Алексей Немов.

«Сегодня мы объявляем старт регистрации на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Мне кажется, символично запустить Премию в год пятилетия платформы «Россия – страна возможностей», которая с 2018 года помогает людям получить новые инструменты для самореализации, профессионального и личного развития, независимо от возраста, региона проживания и социального статуса. Наш Президент, Председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в Премии на сайтеpremia.rsv.ruи рассказать о ней друзьям. Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – сказал Александр Комиссаров.

К участию приглашаются жители Липецкой области старше 18 лет, который реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других. Победителей Премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о призах, которые ждут финалистов и победителей Премии:«Участники Премии – это уже реализованные люди, и мы хотим предоставить им новые возможности для развития. Победители получат возможность выступать в качестве спикера и эксперта и принять участие в съемках документального фильма «Дело в людях». Всем, кто дойдет до финала, мы предложим присоединиться к программе «Амбассадоры возможностей». Люди с вдохновляющими историями, навыками и опытом должны передавать их другим. Мы должны вместе слаженно работать для того, чтобы сохранять и приумножать человеческий капитал нашей страны. Финалисты будут включены в «Карту возможностей России» на сайте Премии, а также отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Жители Липецкой области традиционно становятся активными участниками наших проектов, конкурсов и олимпиад. Национальная премия «Россия – страна возможностей» позволит активным россиянам заявить о себе и получить заслуженное признание. Ждем вдохновляющие истории!»

Премия призвана показать, что победители и лауреаты – это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте. Национальная Премия «Россия – страна возможностей» – для каждого, кто готов реализовать свой потенциал, внести свой вклад в развитие общества и быть примером для других.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте, рассказать свою историю, загрузить видеовизитку. После отбора экспертное сообщество сформирует рейтинг номинантов и пройдет народное голосование. Определение победителей Премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.