Новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив доступен жителям Липецкой области. Можно представить проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, направленные на популяризацию и сохранение общероссийской культурной индентичности, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции.

Участвовать могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, госкорпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Подать заявку на конкурс можно до 6 февраля 2025 года включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».