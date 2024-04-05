Стартовала регистрация на участие в четвертом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для авторов полезного контента.

Участники смогут пройти образовательные программы, получат уникальный шанс заключить рекламный контракт с топовыми партнерами или выиграть продюсирование своего блога и личного бренда, возможность отправиться в блог-тур по уникальным местам в России, а также заявить о себе на всю страну. Жители Липецкой области от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта.

«Наш регион имеет положительный опыт сотрудничества с платформой «Россия – страна возможностей». Представители области активно участвуют в образовательных программах и конкурсах, побеждают, получают возможности для самореализации и участвуют в развитии региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Участниками первых трех сезонов стали 890 жителей региона, десять человек объявлены финалистами и один – победителем конкурса для авторов полезного контента. Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже около 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы. Приглашаю всех желающих старше 14 лет стать частью нашего масштабного блогерского сообщества»,– отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В новом четвертом сезоне участников всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0». «Медиалаборатория» – трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары.Участники владеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления. Новости о проекте «ТопБЛОГ»можно найти на официальном сайте , а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и в телеграм-канале.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».