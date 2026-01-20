Липчане могут принять участие в общем собрании собственников через «Госуслуги Дом»

Жители Липецкой области могут дистанционно решить вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, через приложение «Госуслуги Дом».

Современный цифровой формат проведения общих собраний собственников (ОСС) позволяет собственникам вносить свой вклад в управление домом, экономя время и не выходя из дома. Проголосовать можно по ключевым вопросам: выбор или смена управляющей организации, утверждение тарифа на содержание жилья и другие важные темы, касающиеся общего имущества.

«Использование цифровых сервисов в сфере ЖКХ — это новый уровень открытости и удобства для жителей. Электронное голосование через “Госуслуги Дом” гарантирует полную прозрачность и юридическую силу процесса, а также значительно упрощает сбор кворума, так как собственникам не нужно искать время для очных встреч», — отметили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Липецкой области.

Процедура онлайн-голосования проста. Если в вашем доме активно собрание, на главном экране приложения появится баннер «Идёт голосование». Необходимо нажать кнопку «Голосовать». Далее необходимо внимательно ознакомиться с повесткой и всеми приложенными документами собрания. Для каждого вопроса повестки выбрать вариант ответа: «За», «Против» или «Воздержался». Далее нужно подтвердить своё решение, нажав кнопку «Отправить результаты».

Уведомления о новых собраниях и их повестки заранее публикуются в приложении. Срок проведения онлайн-голосования может составлять до 60 дней, что дает каждому собственнику достаточно времени для принятия взвешенного решения. Итоговые протоколы с результатами голосования и принятыми решениями также становятся доступными в «Госуслугах Дом».

Стать активным участником в жизни своего дома просто — скачайте приложение «Госуслуги Дом» и принимайте управленческие решения в удобном цифровом формате.