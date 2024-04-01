С 13 апреля по 13 июня 2024 года во всех регионах РФ проводится проект День собственника. В этот период в Липецкой области 28 управляющих организаций проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Проект проводит АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.

«Мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом. Очень важно напомнить собственникам недвижимости в многоквартирных домах, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт жизни в доме. Для привлечения внимания собственников при поддержке Минцифры России будет реализована масштабная информационная кампания. А для помощи управляющим организациям Оператором системы будет регулярно обновляться информация о ходе голосования и наборе кворума», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

По данным ГИС ЖКХ, в прошлом году жители Липецкой области провели 1723 электронных голосования. Всего же в регионе собственники собирались 899 раз для того, чтобы решить важные вопросы по управлению домом. Популярность электронных голосований объясняется просто. Собрать всех собственников очно или получить от каждого заполненные бюллетени нелегко, из-за чего возникает риск невозможности принять необходимые по дому решения по результатам очного или очно-заочного голосования. Однако в онлайн форме существенно проще найти возможность отдать свой голос.

«Цифровизация в сфере жилищно-коммунальных услуг поможет повысить их качество и сберечь время липчан. А оценки, которые они поставят управляющим компаниям, помогут составить их объективный рейтинг», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Собственники квартир в домах, в которых управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от Госуслуг. Так они не пропустят начало голосования и смогут скачать приложение Госуслуги.Дом, если ещё этого не сделали. Скачав приложение, собственник дома в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания проголосовать за выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений.

Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. А протоколы по итогам прошедшего собрания также придут собственникам в рассылке Госуслуг.Приложение Госуслуги.Дом, через которое могут голосовать собственники, создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). На данный момент в Липецкой области приложением пользуется 42 тысячи человек. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.