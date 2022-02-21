Различные акции, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Липецкой области. Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения предлагает всем желающим рассказать о своем защитнике. Для этого нужно выложить на своей странице ВКонтакте фото мужчины (это может быть родственник, участвовавший в Великой Отечественной войне, отец, служивший в армии, родственник, работающий спасателем и т.п.) или видео-поздравление со словами благодарности с добавлением единых хэштегов #патриот48 #МойЗащитникОтечества #23февраля, #ЗащитникиОтечества, #НашиЗащитники. Публикация сопровождается короткой историей об этом человеке и ответом на вопрос: «Почему он достоин называться защитником Отечества?»

Кроме того, липчане могут принять участие в онлайн-флешмобе «Героям посвящается». Нужно записать видеоролик с собственным прочтением стихов (в том числе авторских), посвящённых историческим героям и героям наших дней, уважению к подвигам, гордости за Родину, любви к Отечеству и разместить в социальных сетях под хэштегами #патриот48, #ГероямПосвящается, #23февраля, #НашиЗащитники.

«Тяжелый ратный труд был, есть и всегда будет в почете в России. И поэтому День защитника Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.