Всероссийское добровольное пожарное общество Липецкой области при поддержке МЧС России в дистанционном формате проводит конкурс «Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны». Проверить свои знания могут все желающие до 5 марта на сайте.

Для победы необходимо ответить правильно на максимальное количество вопросов квеста. Пользоваться можно любыми интернет-ресурсами. Онлайн-квест состоит из тестовой части и открытых вопросов. По результатам первой части каждый участник получает сертификат с указанием баллов, набранных за тестовую часть. Во второй части квеста участников ждут 10 вопросов на знание истории пожарной охраны и добровольчества Липецкой области. За каждый можно получить по три балла. Результаты будут опубликованы 8 марта по сумме баллов за обе части.