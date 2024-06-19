Жители Липецкой области могут принять участие во II Промышленном велозаезде, который состоится на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» 30 июня. Мероприятие пройдёт при поддержке Федерации триатлона Липецкой области. Для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте.

Участникам необходимо иметь горный или шоссейный велосипед, велошлем и медицинскую справку, которая свидетельствует об отсутствии противопоказаний к заезду. Гонка будет проводится на трёх дистанциях. Самый короткий заезд в девять километров организаторы подготовили для детей старше четырёх лет. Взрослые могут выбрать дистанции в 30 или 60 километров, на финише им вручат памятные медали. Победители велогонки получат призы.

«За пять лет мы построили в регионе 42 спортивных объекта и в том числе за счёт этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.