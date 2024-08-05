Жителей Липецкой области приглашают принять участие в пятом сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Главный экологический конкурс, в котором помимо России участвует 80 зарубежных стран, организован Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Прием заявок стартовал 1 августа и продлится до 1 апреля 2025 года включительно. Организаторы расширили возрастные рамки в номинациях «Экофокус», «Экосоюз», «Экорисунок» и «Экопроект», чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу. Подробнее об условиях конкурса читайте на сайте Премии.

Победители и призеры получат ценные подарки, а также возможность отдохнуть на Черном море в ВДЦ «Орленок», ДСОК «Жемчужина России», поехать на Байкал. Кроме этого, победители, призеры и даже участники Премии получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы, возможность бесплатного обучения.

Напомним, что в третьем сезоне Липецкая область в шесть раз увеличила количество заявок на участие в Премии, а в четвертом – вошла в число лидеров по количеству участников наряду с такими регионами, как Саратовская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Татарстан, Краснодарский край. Юные экологи из Липецкой области заняли первые места в номинациях «Экосоюз» и «Экорисунок», и второе место в номинации «Поколение будущего». Еще шестнадцати участникам присвоены специальные призы.

«Радует энтузиазм наших юных экологов, их родителей, педагогов и наставников, с которым они участвуют в Премии «Экология – дело каждого», проявляя, таким образом, свое отношение к окружающему миру. Нельзя переоценить важную просветительскую миссию, которую выполняет Премия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.