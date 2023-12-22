Собрать коллекцию семейных впечатлений предлагает жителям Липецкой области стартовавший в России проект «Всей семьей». Он приурочен к Году семьи, который отмечается в 2024-м по указу Президента страны Владимира Путина и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

Как рассказали организаторы, суть проекта – проста. Раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в свои социальные сети ВK или Одноклассники. Не забудьте добавить хештэги #ЛипецкаяОбласть48 #всейсемьей #всейсемьей48.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и другие. Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их специально для проекта и в честь Года семьи создали российские иллюстраторы. Первое задание – всей семьей нарядить новогоднюю елку.

Принять участие в проекте может любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей – ВКонтакте или в Одноклассниках. Подробная информация о проекте «Всей семьей» размещена на официальном сайте проекта всейсемьей.рф.