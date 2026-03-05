Липчане могут принять участие в «Цифровом прорыве»

В Липецкой области стартовала регистрация на новый сезон проекта «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие в нем могут школьники, студенты и молодые специалисты от 14 до 35 лет, которые интересуются ИТ, дизайном, искусственным интеллектом и медиаграмотностью.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность поддержки талантливой молодежи в сфере цифровых технологий. «Сегодня цифровая трансформация затрагивает все сферы жизни — от здравоохранения до государственного управления. В Липецкой области мы активно внедряем ИИ-решения и открываем такие площадки, как “Школа 21”, чтобы каждый мог получить востребованную ИТ-специальность. Проект “Цифровой прорыв” — это отличная возможность для наших ребят не только проявить себя, но и научиться решать реальные задачи, которые стоят перед регионом и страной. Мы готовы поддерживать новые идеи и инициативы, ведь именно за ними — будущее», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году проект разделен на три направления, чтобы каждый мог выбрать задачу по душе. Хакатоны «Цифрового прорыва» – для разработчиков, аналитиков данных, дизайнеров и инженеров. Команды получают реальный кейс от партнеров и в течение двух недель создают готовый цифровой продукт. На всех этапах участников сопровождают трекеры и эксперты. Лучшие команды выходят в очный финал. Регистрация открыта до 25 марта.

«Первый кубок нейроконтента» – для тех, кто создает контент с помощью нейросетей: дизайнеров, видеомейкеров, копирайтеров. Участников ждут онлайн-марафоны и очные хакатоны. Победители получат контракты на сумму до 500 тысяч рублей. Первый нейромарафон стартует 17 марта: за 24 часа командам предстоит создать видеоролик с помощью ИИ. Победители поедут на финал в Калининград. Зарегистрироваться можно до 13 марта.

«Антифейк чемпионат» – для тех, кто хочет научиться отличать правду от лжи в интернете, проверять факты и распознавать фейки, созданные нейросетями. Участников ждет обучение, тестирование, а 300 сильнейших встретятся в очном финале с денежными призами. Регистрация откроется 5 марта и продлится до 15 мая.

«Цифровой прорыв» дает молодым специалистам шанс заявить о себе, получить опыт решения реальных задач, найти работу мечты или войти в профессиональное сообщество. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Все подробности и регистрация — на сайте президентской платформы «Россия – страна возможностей».