Ассоциация развития финансовой грамотности при поддержке Банка России 12-20 июля 2022 года проводит VIII Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения в онлайн-режиме. Цель конгресса − повышение роли волонтеров финансового просвещения в развитии финансовой грамотности населения РФ, а также поиск точек роста и развития движения волонтеров финансового просвещения.

В числе ключевых задач конгресса: выявление лучших волонтерских практик и их презентация; формирование федерального и регионального актива как драйвера развития движения волонтеров финансового просвещения; создание условий для кооперации, общественной и государственной поддержки развития движения волонтеров финансового просвещения. В программе конгресса предусмотрены дискуссии, круглые столы, презентации и региональные офлайн-конференции.

Участие в мероприятиях конгресса бесплатное и доступно для всех желающих по предварительной регистрации. В Липецке площадка VIII конгресса волонтеров финансового просвещения будет организована на базе Института развития образования Липецкой области и начнет работу 19 июля. Эксперты и волонтеры финансового просвещения расскажут об актуальных форматах деятельности по финансовой грамотности для молодежи, финансовом и правовом просвещении, о деятельности по повышению пенсионной грамотности молодежи, партнерской поддержке организаций.

Пройти регистрацию и ознакомиться с проектом программы можно на странице мероприятия.Дополнительная информация о VIII Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения на сайте. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги».