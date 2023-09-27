Липчане могут принять участие в главном молодёжном событии 2024 года – Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в «Сириусе». Подать заявку на участие в фестивале могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет. Регистрация открыта на официальном сайте проекта и продлится до 4 ноября.

Фестиваль примет 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев. Кроме основной программы, с 10 по 17 марта 2024 года, иностранные участники посетят 30 городов России, знаковые памятные места и крупные промышленные технологические предприятия.

Главная цель фестиваля – помочь выстроить связи между молодыми людьми из разных стран мира вне зависимости от национальностей и политических взглядов. Программа фестиваля включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы

«Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Мы входим в топ-10 в стране по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики в 2022 году. Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.