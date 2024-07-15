Липчане могут принять участие во Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч», которые пройдут 10 августа на одной из площадок Парка металлургов в Липецке. Состязания проводятся среди команд, в их составе должно быть четверо: три игрока на площадке и один запасной. Участвовать в них могут спортсмены 2010 года рождения и старше. Уровень навыка владения мячом может быть как любительским, так и профессиональным, отмечают организаторы. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму по ссылке, а также зарегистрироваться на платформе международной системы «Фиба 3х3».

«Оранжевый мяч» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». «Такие соревнования — это не только возможность для спортсменов продемонстрировать свои навыки и умения, но и шанс для зрителей насладиться зрелищной игрой. Не исключаю, что после турнира в липецкую баскетбольную спортшколу придут новые воспитанники, которые заинтересуются этим видом спорта. Мы поддерживаем массовый спорт в регионе и рады тому, что благоустройство Парка металлургов в 2019 году позволяет проводить подобные состязания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.