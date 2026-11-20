Жителей Липецкой области приглашают рассказать о своих достижениях на всероссийской премии «Безграничные возможности». Она объединяет людей с инвалидностью, их семьи, а также организации, которые помогают создавать доступную среду и улучшать качество жизни.

Участники могут представить личные истории успеха, рассказать о достижениях в профессии, спорте, творчестве или о проектах, которые помогают людям с инвалидностью.Премия включает 12 номинаций по двум направлениям. «Люди без границ» посвящено личным достижениям, поддержке близких и исполнению мечты. «Норма жизни» — социальным инициативам, технологиям и решениям в сфере образования, культуры и трудоустройства.Отбор пройдёт в два этапа — региональный и федеральный. Победителя одной из номинаций, «Мечта без границ», выберут народным голосованием.Подать заявку можно до 30 ноября 2026 года на официальном сайте премии или через платформу ДОБРО.РФ.«В Липецкой области немало людей, чьи истории заслуживают внимания всей страны. Они добиваются успехов, осваивают профессии, создают интересные проекты и помогают другим. Такие примеры важно замечать и поддерживать», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.