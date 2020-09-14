Липчане могут принять участие во всероссийском фестивале «День матери»

Жители Липецкой области, семьи которых являются многодетными, могут стать участниками всероссийского фестиваля «День матери», рассказав об одном из самых дорогих и любимых людей – о маме. Его проводит РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области, фестиваль проходит в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия». Он направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создание социальных лифтов и предоставление равных возможности для всех детей из многодетных семей России в раскрытии личного потенциала в фестивалях и конкурсах проекта.

В рамках фестиваля до 30 сентября можно стать участником двух всероссийских конкурсов: «Мамина мечта» и «История успеха». К участию допускаются все члены многодетной семьи. Для участия в конкурсе «Мамина мечта», необходимо не позднее 30 сентября включительно выложить в социальную сеть – Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube – фото или видео с хештегом #Моямамамечтает или оставить заявку на сайте проекта «МногодетнаяРоссия» заполнив заявку и прикрепив видео. Тема фото или видео – «О чем мечтает моя мама».

Также для участия в конкурсе «История успеха» необходимо загрузить сочинение на сайте проекта «Многодетная Россия» не позднее 30 сентября включительно. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мамина история успеха», в которых раскрываются истории достижений многодетных матерей. Сочинение должно быть в формате Word или PDF и содержать не более 1500 символов.

Оргкомитет рассмотрит представленные материалы и подведет итоги конкурсов «Мамина мечта». Список из лучших видео, участвующих в конкурсе «Мамина мечта», составляется по нескольким критериям: точность выполнения задания, идея, креативность исполнение желания, яркость и эмоциональность. Победители конкурса «История успеха» будут выбраны по следующим критериям: красочность рассказа, креативность, творческий подход, фото или иллюстрации (если они присутствуют).

Победители будут приглашены на будут приглашены для награждения на финал всероссийского фестиваля «День матери», который пройдет 17 ноября 2020 года, в Государственном Кремлевском Дворце.

Подробнее о конкурсах читайте здесь и на сайте проекта «Многодетная Россия».

В Липецкой области реализуется модель семейной политики, которая направлена на поощрение успешных и благополучных семей за рождение и большой вклад в воспитание детей и развитие семейных традиций.

«Большая семья – это большое счастье, дети помогают друг другу и растут работящими и ответственными. Мы будем всемерно поддерживать многодетных родителей и предпринимать дополнительные меры стимулирования рождаемости», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. Благодаря эффективным мерам, принятым законодательно на федеральном уровне и дополненным региональными инициативами, в последние годы были созданы благоприятные условия для улучшения положения многодетных семей, количество которых ежегодно увеличивается.