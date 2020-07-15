Липчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лига вожатых»

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс «Лига вожатых». В этом году он пройдёт в третий раз. Для участия необходимо до 15 августа зарегистрироваться на сайте вожатый.рф и подать заявку, затем подтвердить участие в своём личном кабинете и выбрать одну из номинаций: «Вожатые-стажёры», «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с ВДО», «Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами», «Старшие вожатые».

В ходе заочного этапа, который продлится до 30 октября, конкурсанты выполнят два задания. Им предстоит решить кейсы и разработать не менее одной активности по заданным параметрам. По итогам пройдёт отбор участников для очного этапа «Лиги вожатых». Он будет состоять из региональных полуфиналов и финала.

Региональные полуфиналы пройдут в четырёх городах: в Санкт-Петербурге – для участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в Казани – для участников из Приволжского и Уральского федеральных округов, в Новосибирске – для участников из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Симферополе для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В полуфиналах конкурсанты будут выполнять задания как индивидуально, так и в сформированных командах.

Финал конкурса состоится в Москве в декабре 2020 года. Финалистами станут 300 человек, 100 из них будут объявлены победителями.