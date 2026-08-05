Липчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Отец года – 2026»

Стартовал прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года – 2026», который АНО «Национальные приоритеты» проводит при поддержке национального проекта «Семья» во второй раз. В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие почти 1000 семей, а народное голосование собрало свыше 25 тысяч голосов.

К участию принимаются видеоролики до 2 минут, демонстрирующие совместный досуг отцов и детей. Это могут быть игры, обучение, общие увлечения или любые другие теплые моменты. Для подачи заявки необходимо опубликовать видео в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #отецгода2026 и заполнить регистрационную анкету в паблике конкурса.

Прием заявок продлится по 13 сентября 2026 года. С 24 сентября по 5 октября состоится народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой будут определены пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года» скажут дети: они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Открытая, неподдельная реакция детей придаст финалу особую живость и надолго останется в памяти. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца,18 октября.

Победителя ждет приз и почетное звание «Отец года». Кроме этого, партнеры конкурса определят специальные номинации, в которых они отметят лучшие, по их мнению, видео и наградят подарками. Подробнее об условиях участия в конкурсе «Отец года – 2026» можно узнать на сайте отецгода2026.рф.

«Президент подчеркнул, что семья должна занимать центральную роль в государственной политике. Нацпроект «Семья» выстроен так, чтобы рождение детей воспринималось как радость, а не как испытание. Конкурс «Отец года» даёт возможность показать, как мужчины вдохновляют и поддерживают своих детей, участвуют в их воспитании. Такие инициативы укрепляют институт семьи и служат примером для всех», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.