Российское общество «Знание» совместно с Движением Первых организует конкурс по разработке отечественных игр и игрушек для детей. Цель конкурса – мотивация к разработке оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства.

Стать участником конкурса и представить свой проект смогут как профессиональные разработчики, так и любители в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются до 14 февраля на сайте. Участники получат возможность воплотить свою идею в жизнь. Заявки принимаются в пяти номинациях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, техническая и технологическая игрушка, мультимедийный проект.

Первый этап конкурса включает сбор заявок и оценку проектов членами экспертного жюри. По итогам отбора в следующий этап пройдут до 45 проектов в каждой номинации. Вторым этапом конкурса станет создание модели игры или игрушки. Участники получат наставников, которые помогут улучшить концепцию и проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек, аудиовизуальные и графические материалы, 3D-модели. После экспертной оценки в следующий этап пройдут до 15 проектов в каждой номинации.

На третьем этапе участники будут создавать прототипы. Каждому участнику предоставляется мастерская от компании-партнера, где создается рабочая версия игры или игрушки. Четвертый этап – финал, который состоится в сентябре 2025 года. Он объединит участников и экспертов, а также родителей и детей. Финалисты представят свои проекты, а гости смогут их протестировать. В рамках конкурса пройдет онлайн-голосование среди детей и родителей.

Победителями по итогам конкурса станут до пяти проектов в каждой номинации. Они будут запущены в первый тираж и выставлены на продажу в магазины сетей партнеров конкурса по всей стране. Победители номинации «Мультимедийный проект» получат поддержку в разработке продукта, включая его создание и последующее продвижение.

«Среди липчан много мастеров, которые занимаются изготовлением игр и игрушек. Конкурс даст им возможность заявить о себе и своих концепциях на всю страну, а в случае победы – стать автором изделий, на которых будут расти новые поколения россиян», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.