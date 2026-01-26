Липчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Стартовал прием заявок на VI Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», сообщает министерство физической культуры и спорта Липецкой области. Официальный старт сезона был дан 21 января Министром спорта, Председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтярёвым в перерыве матча Единой лиги ВТБ на арене «Мегаспорт».

Конкурс призван находить и поддерживать яркие общественные инициативы, популяризирующие массовый спорт и делающие его доступным. К участию приглашаются проекты, уже сумевшие вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом как минимум пять человек.

В новом сезоне участников ждет масштабная образовательная программа от Российского Международного Олимпийского Университета, менторская поддержка от экспертов отрасли, нетворкинг и специальные мероприятия. Главными призами станут гранты на развитие: победители в нескольких номинациях получат по 500 000 рублей и будут приглашены на церемонию награждения в Москву, а обладатель Гран-при конкурса – 1 000 000 рублей.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробная информация о номинациях, критериях оценки и подаче заявок доступна на официальном сайте конкурса: тывигре.рф.