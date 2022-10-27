Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Проект помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Организатор – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках нацпроекта «Демография».

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 23 декабря включительно. Итоги будут подведены 10 апреля 2023 года. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, вошедших в шорт-лист, предусмотрена ещё одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант – 300 тысяч рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.

«Конкурс «Ты в игре» продолжает объединять спортивных энтузиастов по всей стране и популяризировать любительский спорт. С каждым годом масштабируются и развиваются проекты участников и сам конкурс. Во втором сезоне было подано почти в два раза больше заявок, чем в первом, большая доля из них поступает из разных регионов. Сегодня мы можем смело сказать, что конкурс «Ты в игре» является эффективным инструментом федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вносит весомый вклад в приобщение россиян к физической культуре и спорту. Напомню, что Президентом поставлена цель – обеспечить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся спортом, не менее 70 процентов», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

На встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 24 октября заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко рассказал об основных направлениях развития спортивной отрасли и о результатах реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Он отметил, что по итогам первого полугодия 2022 года регулярно занимаются спортом 53% жителей страны — 65 млн. человек разных возрастов.

Старт третьего сезона конкурса «Ты в игре» был дан на пресс-конференции, которая прошла 25 октября в Министерстве спорта Российской Федерации. Среди участников были министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, а также спикеры и эксперты «Ты в игре», партнеры, участники прошлых сезонов.

Принять участие в третьем сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица. Концепции могут быть онлайн или оффлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники.

Для подачи заявок доступны пять основных номинаций:

1. «Точка старта» – проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

2. «Масштаб» – проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

3. «Дети в спорте» – направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

4. «Трансформация в спорте» – направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

5. «Безграничные возможности» – проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Также предусмотрены дополнительные номинации от партнеров конкурса. Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре», в том числе о правилах подачи заявки, публикуется на официальном сайте конкурса.