Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии открытия «Зеленой премии» – 2024. Это ежегодный конкурс за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявление лидерского потенциала в экологии.

«У нас экологически активный регион: в Липецкой области проводится более 300 экологических мероприятий в год с участием более 25 тысяч человек. Липецкая область два года становилась лидером акции Минприроды России «Выбираю чистый воздух. Тысячи липчан приняли участие в этой акции и помогли Липецку стать беговой и велосипедной столицей России. Среди перспективных проектов – открытие нового направления в детском оздоровительном лагере «Прометей»: изучение естественных наук с акцентом на экологии и агротехнике. Это позволит участникам в дальнейшем сориентироваться в выборе своего профессионального пути», – отметил Игорь Артамонов.

В этом году участников Премии ждет расширенный перечень номинаций: «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Также расширен и профессиональный трек. Теперь будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики.

Также к списку добавятся номинации трека «Юннаты». Он призван поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках него будут участвовать ребята из юннатского движения, а сам трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте ППК РЭО в разделе конкурса.