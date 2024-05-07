Автопробег, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Липецке 9 мая. Десятки автомобилей с флагами проедут по центральным улицам Липецка и местам, символизирующим День Победы. Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться. Сбор и построение участников начнется в 11:30 на парковке у Гипермаркета «Ашан». Старт автопробега в 12:00. Машины проедут по проспекту Победы, через площадь Победы до Набережной. В конце будет сделана общая фотография.

«День Победы – один из самых главных праздников для нашей страны, и поэтому каждый год каждый из нас хочет сделать в этот день что-то особенное, присоединиться к общему празднованию. Автопробег проводится не первый год и это один из способов показать свое единство с народом, со всей Россией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.