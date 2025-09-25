Липчане могут присоединиться к масштабному просветительскому марафону «Знание.Первые» онлайн

Жители Липецкой области смогут стать зрителями федерального просветительского марафона «Знание.Первые», не выходя из дома. Мероприятие, посвященное 80-летию атомной промышленности России, пройдет с 26 по 28 сентября, а его онлайн-трансляции будут доступны на цифровых площадках российского Общества «Знание».

Центральный федеральный округ, в который входит и Липецкая область, станет одним из ключевых участников марафона. Офлайн-площадки откроются в Москве и Твери, где перед школьниками и студентами выступят государственные деятели, герои страны, ученые, лидеры бизнеса, спортсмены и деятели культуры. Они расскажут о выдающихся достижениях и перспективах отечественной атомной отрасли, а также о возможностях для профессионального роста молодежи.

Выступления лекторов из Москвы будут транслироваться на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте. Трансляция марафона из Твери будет осуществляться в группе Общества «Знание» в Центральном федеральном округе.

Участников будущего марафона поприветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. «Восьмидесятилетие российской атомной отрасли — дата, которая важна для всех регионов Центральной России. Сегодня атомные электростанции обеспечивают около 40% всей электроэнергии в ЦФО. Предприятия отрасли – Калининская, Курская, Нововоронежская, Смоленская АЭС – являются системообразующими элементами региональных экономик. В них вложен труд не одного поколения ученых, инженеров, рабочих. Задача молодых — подхватить эстафету. Уверен, что марафон Знание.Первые вдохновит ребят примерами научных открытий в сфере атома, инженерными достижениями, невероятными возможностями современных технологий», – сказал Игорь Щёголев.

Марафон объединит всю страну: лекторы выступят в каждом федеральном округе, а общая аудитория превысит 25 000 участников. В фокусе мероприятий — 80-летняя история атомной промышленности, научные подвиги, мирный атом как символ прогресса и энергетический суверенитет России.В числе подтвержденных спикеров в Москве и Твери: Игорь Руденя, губернатор Тверской области; Балдан Цыдыпов, Герой Российской Федерации, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание»; София Позднякова, олимпийская чемпионка по фехтованию; Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая; Егор Дружинин, заслуженный артист РФ, режиссер и хореограф и многие другие эксперты.

«Уверен, что марафон «Знание.Первые» станет для нашей молодежи отличной возможностью узнать о карьерных траекториях в высокотехнологичных отраслях. Полученные знания и вдохновляющие примеры спикеров помогут нашим ребятам внести свой вклад в инновационное будущее не только региона, но и всей страны», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Помимо лекций, зрителей ждут открытые диалоги, дискуссии, тематические экскурсии. В завершающий день марафона, 28 сентября, состоится масштабный флешмоб Движения Первых на Площади Промышленности на ВДНХ в Москве: участники марафона выстроятся в форме атома. А 29 сентября флешмоб подхватят школьники всей страны после уроков «Разговоры о важном». Марафон организован российским Обществом «Знание» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

С 15 по 30 сентября Общество «Знание» запустит серию тематических лекций в рамках акции «Поделись своим знанием». Их объединит тематический трек«Все начинается с атома». Каждый сможет выбрать материал из каталога на сайте акции и выступить перед своей аудиторией. Среди тем:«Мирный атом»,«Компьютер в кубе: как российские учёные создают технологии, способные моделировать будущее»,«Ядерные технологии: инновации, способные преобразить наше будущее»,«Эра ядерной медицины»,«Атомные ледоколы России». Также все желающие смогут проверить себя в квизе «Атом в моей жизни: от истории до наших дней».

Слушатели лекций узнают, как прирученный атом служит человеку, как атомные технологии спасают жизни, например, ядерная медицина помогает побеждать рак и ставить точные диагнозы. Ребята познакомятся с уникальным российским проектом по строительству атомных ледоколов, его ролью в развитии Арктики, экономике и науке. Одна из лекций рассказывает о мире суперкомпьютеров и квантовых вычислениях, раскрывает достижения России в этой области и показывает, как российские учёные создают технологии, способные моделировать будущее.

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За четыре года прошли уже 9 марафонов, в рамках которых состоялось более 1300 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,1 млрд просмотров.