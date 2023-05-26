В День предпринимательства, который отмечается в России 26 мая, липчане вместе со всей страной говорят малому и среднему бизнесу #МСПспасибо. Социальная акция организована корпорациейМСП и Минэкономразвития РФ при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы предлагаем всем желающим выразить свою признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной. Мы настолько к ним привыкли, что в часто даже не замечаем их, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и т.д. — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Свыше 99% коммерческих компаний принадлежит малому и среднему бизнесу, 9 из 10 заведений общепита создается субъектами МСП, так же, как и три из четырех компаний в сфере технологических инноваций.

«В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на МСП.РФ размещен тест «Как много в вашей жизни МСП?» Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас. И там же каждый может поблагодарить предпринимателей за их работу», — добавил Александр Исаевич.

День предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Он был утвержден Президентом Владимиром Путиным в 2007 году. В этот день проводятся крупные мероприятия в поддержку бизнеса, организуются профессиональные форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы и вопросы поддержки отечественного бизнеса.

Профессиональный праздник помогает напомнить о значении предпринимательства и важности его развития, способствует активизации деловой активности жителей страны. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.