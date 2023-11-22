Липчане могут присоединиться к всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнить заветные желания особенных детей: инвалидов, сирот, детей без попечения родителей и с угрожающими жизни заболеваниями. Заявки на участие принимаются на официальном сайте ёлкажеланий.рф. С 1 декабря на сайте можно будет выбрать заявку и исполнить ее. Продлится акция до 31 марта 2024 года.

Мероприятие проводится общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Росмолодёжь.Добро. Проект реализуется с 2018 года на всей территории России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется Президент Российской Федерации Владимир Путин. За пять лет мечты исполнились у 106 450 детей.

«Уже не первый год липчане становятся добрыми волшебниками для сотен детей, исполняя их желания и тем самым поддерживая их веру в чудо, отзывчивость и добро», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.