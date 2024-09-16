Жители Липецкой области могут помочь родному региону выиграть во Всероссийском конкурсе за лучший сервис для населения «ПРОФ-IT». На премию претендуют три липецких проекта: «Цифровой помощник в сфереимущественных и земельных отношений»,«Патронаж Многодетные», «Спорт рядом – Липецкое долголетие».

Голосование проходит до 18:00 25 сентября. Чтобы поддержать регион, нужно нажать «Авторизоваться», ввести свой номер телефона, сделать бесплатный звонок на указанный номер и выбрать «Голосовать». Проголосовать можно максимум за три проекта. Регион-победитель получит премию «Народное признание».

«Липецкая область активно внедряет цифровые сервисы в социальную и экономические сферы. Это делает предоставление услуг более удобным, быстрым и минимизирует ошибки по причине человеческого фактора. Многие сервисы, разработанные командой липецкого управления цифрового развития, отмечены на федеральном уровне и рекомендованы к внедрению в других субъектах страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.