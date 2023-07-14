Объявлен досрочный старт голосования по выбору в Липецкой области населенных пунктов для приоритетного подключения мобильной связи и интернета в 2024 году. Голосование состоится на сайте Госуслуг в ходе реализации государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Липецкой области, осуществляемого в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщили в управлении цифрового развития региона, старт голосования запланирован на 17 июля 2023 года и продлится почти месяц, до 13 августа. В голосовании примут участие населенные пункты Липецкой области с численностью жителей от 100 до 500 человек, которым необходимо устранить недостаток устойчивой сотовой связи.

У жителей Липецкой области будет две возможности проголосовать – электронное голосование, которое будет доступно на портале Госуслуг, и бумажное голосование, которое продлится до 10 сентября 2023 года. Заявления для бумажного голосования можно будет отправить Почтой России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2. Результаты голосования будут опубликованы не позднее 18 декабря 2023 года на сайте Госуслуг. Это позволит обеспечить прозрачность и открытость всего процесса.

В этом году 32 населенных пункта Липецкой области получат базовые станции, что позволит обеспечить надежную сотовую связь и современные технологии связи для жителей сел и деревень Воловского, Долгоруковского, Лебедянского, Усманского и других районов. «Наличие связи и доступа к сети – жизненная необходимость для жителей деревень. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.