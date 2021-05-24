30 мая завершается голосование за объекты благоустройства на 2022 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Каждый житель Липецкой области старше 14 лет может отдать свой голос на единой общероссийской платформе 48.gorodsreda.ru. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе через подтвержденную запись на портале Госуслуг или по подтвержденному номеру телефона. До завершения голосования остается неделя. Жители Липецкой области активно принимают участие в выборе территорий. Для рейтингового голосования Липецкая область представила 79 объектов в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.

До 30 мая еще можно успеть сделать свой выбор и повлиять на результаты. На сайте 48.gorodsreda.ru за объекты благоустройства отдали свои голоса уже более 150 тысяч человек. И их количество растёт. Билборды, баннеры с информацией о проекте размещены в самых проходимых точках городов-участников онлайн-голосования. Более 450 добровольцев ежедневно работают в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях. У каждого из них с собой есть планшет, что облегчает процедуру голосования. Получить ответы на вопросы о работе платформы можно и по бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.