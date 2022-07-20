Липчане могут пройти обучение по проекту «Цифровые профессии» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Набор на курсы уже объявили Минцифры России и Университет 2035. Дополнительное ИТ-образование со скидкой от 50% до 100% будет доступно жителям Липецкой области старше 16 лет в зависимости от льготной категории (инвалиды, безработные, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты, бюджетники, родители детей до трёх лет).

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает губернатор области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте заинтересует липчан, откроет перед ними новые перспективы».

Для пользователей уже доступно более 100 различных курсов: JavaScript-программирование, Аналитика бизнес-данных, Data Scientist, Аналитика данных, Python-разработка, Основы digital-маркетинга, Подготовка ИТ-рекрутеров , Веб-дизайн и другие. Каталог регулярно пополняется новыми курсами и образовательными организациями. Курсы для проекта уже предоставили СберУниверситет, Яндекс, Нетология, Университет Иннополис, Университет ИТМО, Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Skypro, Учебный центр 1С, Академия Айти, Центр образовательных компетенций НТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие.

Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале госуслуг нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. Дополнительно нужно указать сведения об образовании и при необходимости информацию о документе, подтверждающем льготу. Заявки рассматриваются от 5 до 10 дней, по итогам рассмотрения на почту приходит уведомление о принятом решении.