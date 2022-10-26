Стартовал III Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ. «Е-Диктант» традиционно проводится онлайн на официальном сайте www.energydict.ru и включает в себя вопросы и задачи по темам, связанным с экономией тепла, воды, электроэнергии, применением передовых энергоэффективных технологий как в своей квартире, так и в многоквартирных домах. Чтобы обучение проходило максимально интересно и продуктивно, вся информация упакована в современный формат – серию аудио- и видеподкастов.

Принять участие в диктанте могут граждане старше 12 лет, желающие проверить свои знания в вопросах энергоэффективности, экологии и применения современных энергосберегающих технологий. Уже на первом информационно-обучающем этапе, который завершится 20 ноября, участников ждёт множество приятных бонусов. Самые внимательные зрители видеоподкастов смогут принять участие в конкурсе от организаторов, а инициативные и неравнодушные – предложить свою реализованную акцию энергосбережения. Победители получат призы и ценные подарки.

Второй отборочный этап пройдёт с 21 ноября по 9 декабря также на сайте Диктанта. В течение часа участники должны будут решить ряд заданий, связанных с экономией тепла и электроэнергии, водосбережением, рациональным использованием природных ресурсов. Половина правильных ответов в отборочном туре гарантирует переход на третий этап, который пройдет 10 декабря.

«Решение заданий второго и третьего этапов подскажет участникам немало полезных практических советов, которые можно использовать в повседневной жизни. Это важно и с точки зрения экономии семейного бюджета на оплате коммуналки, и с точки зрения бережного отношения к окружающей среде», – отмечает начальник Управления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

Итоги конкурса будут подведены 10 декабря 2022 года. 80 человек, которые первыми правильно ответят на все вопросы, будут награждены именными сертификатами и ценными подарками.

Подробную информацию о правилах и условиях проведения III Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-ДИКТАНТ» можно получить на его официальном сайте www.energydict.ru.