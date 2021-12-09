Сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики начал работать в России. На сайте готов к цифре.рф пользователи могут проверить свой уровень по пяти направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Тест разработан Ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Университетом 2035. Информация о пройденных диагностиках будет автоматически сохраняться в личном кабинете гражданина на платформе Университета 2035. В перспективе результаты тестирования могут стать основой для персонального профиля компетенций и способствовать построению траекторий профессионального и личностного развития. По итогам тестирования сформируется сертификат, который можно предъявить при устройстве на работу.

Сервис создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Независимая оценка компетенций — это процедура, с помощью которой можно подтвердить имеющиеся навыки и возможность использовать практический опыт для решения профессиональных задач.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что оценка цифровых компетенций поможет липчанам с выбором профессии или обучающих программ, которые позволят повысить уровень знаний и откроет перед ними новые перспективы».

В 2021 году в рамках национальной системы независимой оценки компетенций также примут участие сервисы онлайн-диагностики от НИИ мониторинга качества образования, Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, Электронного образования Республики Башкортостан, Университета Минстроя НИИСФ РААСН и других сервисов, отобранных в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Независимая оценка компетенций цифровой экономики – это новый инструмент профессиональной диагностики, рассчитанный на разные категории пользователей. Он помогает гражданам планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, предъявлять подтвержденные сведения о своих компетенциях при устройстве на работу. Внедрение комплексной системы независимой оценки запланировано федеральным проектом к 2024 году», – отмечает директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.