Центры «Мои Документы» помогут жителям Липецкой области подготовить фотографии фронтовиков для участия в шествии Бессмертного полка, которое в этом году пройдет в традиционном очном формате. В многофункциональные центры необходимо принести фотографию на электронном или бумажном носителе. В центрах «Мои Документы» ее отсканируют, помогут выбрать красивую рамку и надпись, распечатают и заламинируют.

«Услуга оказывается бесплатно. Всех жителей Липецкой области, которые желают стать участниками Бессмертного полка, пройти в строю родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, мы приглашаем прийти в наши центры. Наши сотрудники будут рады помочь подготовить портреты к шествию», — отметила руководитель ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.

Услуга оказывается во всех 23 отделах МФЦ. Предварительная запись не требуется. Обратиться можно в любое удобное время по режиму работы центров. 7,8,9 мая центры «Мои Документы» работают с 8:00 до 14:00. Дополнительную информацию можно получить по единому номеру 8 (4742) 522-142.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».