Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти» проводит приём заявок до 15 ноября на сайте Правнуки победителей. Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные жители Липецкой области могут рассказать историю героя, его подвига в песнях, стихах, эссе, видеоролике, а также посвятить рисунок или плакат.

Конкурс проходит в пяти номинациях. «О тех, кто выбрал Родину защищать» – рассказ об участниках СВО (видеозапись). «С песней к Победе» – песни собственного сочинения, посвященные героям СВО (текст, аудиозапись, видеозапись – по желанию). «Поэзия о СВОих» – выразительное чтение стихов/прозы собственного сочинения, посвященных героям СВО (текст, видеозапись). «О защитниках Родины и настоящих героях» – рассказ о своих родных и близких участниках СВО, описание их боевого пути или подвига (текст). «Своих не бросаем» – рисунки, открытки, плакаты, как яркое, запоминающееся изображение с кратким и понятным текстом/без текста, имеющее цель вызвать эмоциональный отклик по данной теме (фото/сканкопия).

В жюри конкурса певица Юта, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, лидер и руководитель группы «Джанго» Алексей Поддубный, автор песни «333» Александр Ванюшкин. По итогам конкурса в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса. Конкурс реализуется в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

«Рассказывать истории героев СВО необходимо, чтобы те, кто живет на гражданке, знали, как им непросто порой отстаивать интересы страны и нашего будущего, нашей безопасности, чем приходится жертвовать, какие качества характера проявлять. Находясь там, они совершают подвиг, и мы должны это понимать и быть им благодарными», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.